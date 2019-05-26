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مدير مشروع محور روض الفرج: الطريق من مدينة نصر لـ6 أكتوبر أصبح يستغرق نصف ساعة

الأحد 26/مايو/2019 - 01:58 ص
مدير مشروع محور روض الفرج: الطريق من مدينة نصر لـ6 أكتوبر أصبح يستغرق نصف ساعة
خالد نصار
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نعيم يوسف
 
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قال خالد نصار، مدير مشروع محور "روض الفرج"، إن الرحلة من مدينة نصر إلى 6 أكتوبر كانت تستغرق ما بين ساعتين إلى ساعتين ونصف، ولكن محور روض الفرج اختصرها إلى نصف ساعة فقط.

وأضاف "نصار"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هذا يوفر وقت ومجهود، على المواطن.

وتابع مدير مشروع محور "روض الفرج"، أن الكوبري بالمطالع والمنازل الخاصة به حوالي 17.5 كيلومتر، وبه شبكة عنكبوتية للمطالع والمنازل، موضحا أن المنطقة الواحدة بها أكثر من مطلع ومنزل.
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