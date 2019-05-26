هازارد يمهل ريال مدريد فرصة للتعاقد معه

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجيلزي منح ريال مدريد موعدا أخيرا لإتمام صفقة انتقاله إلى الميرينجي قبل أن يغير وجهته.

وأفادت صحيفة ميرور الإنجليزية بأن هازارد يرغب في الانتقال إلى مدريد خلال أسبوع من نهائي الدوري الأوروبي والذي سيواجه فيه تشيلسي نظيره آرسنال في باكو في ال 29 من شهر مايو الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هازارد بدأ يشعر بتباطؤ في آداء ريال مدريد في المفاوضات التي ما زالت بعيدة عن مطالبات تشيلسي للتخلي عن هازارد، حيث كان آخر عرض من الملكي يبلغ 86 مليون جنيه استرليني بينما طلب تشيلسي 112 مليون جنيه ولا يزال الفارق بحدود 26 مليون استرليني ومن الواضح أن تشيلسي لن يتنازل عنها.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن هازارد حدد الرابع من يونيو المقبل كموعد نهائي لتحديد مستقبله مع استعداده التام للانتقال إلى ريال مدريد الذي بذل جهودا كبيرة خلال العامين الأخيرين لضمه.

وأكدت الصحيفة البريطانية بأنه من المتوقع أن يتوصل ريال مدريد إلى اتفاق نهائي قبل هذا التاريخ لضم هازارد من البلوز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هازارد أبلغ المقربين منه بأنه يريد حسم أمر انتقاله إلى ريال مدريد قبل انضمامه إلى منتخب بلجيكا الذي سيخوض أولى مبارياته في تصفيات يورو 2020 والتي سيواجه فيها منتخب كازاخستان في 8 يونيو المقبل وبعدها اسكتلندا في ال 11 من الشهر ذاته.