Gisaengchung يحصل على "السعفة الذهبية" بـ"كان" السينمائي الـ 72
الأحد 26/مايو/2019 - 01:21 ص
أحمد جمال أحمد
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حصد فيلم Gisaengchung جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته رقم 72 لعام 2019 الجاري.
وشهدت الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلن ديلون، بمنحه جائزة "Palme d’or d’Honneur"، وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.
وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين.
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