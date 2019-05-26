خالد شوكات : نداء تونس شق الحمامات مجموعة انقلابية

وصف خالد شوكات المدير التنفيذي لحركة نداء تونس "شق المنستير" ، نداء تونس شق الحمامات بالمجموعة الانقلابية التي تعوزها الكفاءة وتلاحقها شبهات فساد حسب تعبيره .

و اضاف شوكات ان هذه المجموعة اعتبرت مؤتمر المنستير مسألة حياة أو موت ، رغم أنها تدرك بأن الصدفة وحدها هي التي أوجدتها في الحياة السياسية.

و بين خالد شوكات أن الحديث عن انقسام النداء لجزئيين بشكل نهائي مازال مبكرا حسب تصريحه لراديو شمس مشيرا ان "الثابت بأن هناك فعلا أزمة يعيشها النداء منذ مؤتمر المنستير .

يشار ان مؤتمر نداء تونس الاخير أفرز شقين ، شق يتزعمه نجل رئيس الجمهورية حافظ قايد السبسي و الاخر يتزعمه سفيان طوبال .