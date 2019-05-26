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خالد شوكات : نداء تونس شق الحمامات مجموعة انقلابية

الأحد 26/مايو/2019 - 01:20 ص
خالد شوكات : نداء تونس شق الحمامات مجموعة انقلابية
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محمد وليد الجموسي
 
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وصف خالد شوكات المدير التنفيذي لحركة نداء تونس "شق المنستير" ، نداء تونس شق الحمامات بالمجموعة الانقلابية التي تعوزها الكفاءة وتلاحقها شبهات فساد حسب تعبيره .
و اضاف شوكات ان هذه المجموعة اعتبرت مؤتمر المنستير مسألة حياة أو موت ، رغم أنها تدرك بأن الصدفة وحدها هي التي أوجدتها في الحياة السياسية.
و بين خالد شوكات أن الحديث عن انقسام النداء لجزئيين بشكل نهائي مازال مبكرا حسب تصريحه لراديو شمس مشيرا ان "الثابت بأن هناك فعلا أزمة يعيشها النداء منذ مؤتمر المنستير .
يشار ان مؤتمر نداء تونس الاخير أفرز شقين ، شق يتزعمه نجل رئيس الجمهورية حافظ قايد السبسي و الاخر يتزعمه سفيان طوبال .
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