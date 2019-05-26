خالد الجندي: شعر المرأة عورة ويجب ستره



وأضاف "الجندي"، في برنامجه "حدوتة فقهية"، أن الفقهاء اختلفوا في ما إذا كانت السرة عورة أم لا، والركبة عورة أم لا، لافتا إلى أن الخلاف بسيط ولكن البعض قد يحتاجه أثناء ارتداء ملابس الإحرام.



وتابع الداعية الإسلامي: "الأرجح أن السرة والركبتين ليست عورة، ولكن عورة المرأة كلها ما عدا الوجه والكفين".



ولفت إلى أن الفخذين بالنسبة للرجل أمر خلافي، كما يحدث مع لاعبي كرة القدم، ولكن الأصوب أن الفخذين ليس بعورة، وعورة الصلاة تختلف عن العورة في وقت غير الصلاة، موضحا أن عورة وقت الصلاة (للرجل) ما بين السرة والركبتين، وفيما غير الصلاة فإن عورته السوئتين المغلظتين وهما القبل والدبر، مشددا على أنه بالنسبة للمرأة الأمر يختلف وكلها عورة، وحتى شعرها "عورة ويجب ستره"

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن شرط من شروط الصلاة هو ستر العورات، لافتا إلى أن عورة الرجل هي ما بين السرة والركبة.