كمال مرجان: لم أقرر بعد الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس حزب المبادرة، كمال مرجان انه لم يقرر بعد الترشح للرئاسة، قائلا ان اي ترشح لاي منصب في المستقبل سيكون نابعا من الحزب الموحد الجديد .

وكشف خلال ندوة صحفية، انعقدت بمناسبة اندماج حزبي 'تحيا تونس ' و 'المبادرة ' ، ان مصلحة الشعب التونسي وتونس تبقى فوق كل اعتبار انطلاقا من واجب المسؤولية، مضيفا ان تغيير الاوضاع في تونس وبناء المستقبل الافضل هو الدافع الاساسي من وراء اندماج الحزبين.

وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي الى لم الشمل، بين الى انتماء الحزبين للعائلة السياسية الوسطية والمعتدلة التي تظل منفتحة على الايديولوجيات والبرامج ووجهات النظر التي تتقارب معها، مشيرا الى ان اندماج الاحزاب من شانه تيسير المامورية على الشعب التونسي الذي ' مل من السياسة ' في ظل تعدد الخطابات وكثرة الاحزاب والبرامج.