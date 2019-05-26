قناة التاسعة تتهم موزاييك بالانحياز ضدّها وتُعلن مقاطعتها

أعلنت قناة التاسعة وكامل فريق سيتكوم الهربة مقاطعتها لاذاعة موزاييك طالبة منها "عدم التطرق لها في المناسبات القادمة بعد مالاحظت الانحياز المفضوح لمنشط برنامج رمضان شو الصحفي الهادي زعيم ضد القناة والسيتكوم وتتالي تصريحات الضيوف المهينة والخارجة عن اللياقة والاخلاق المهنية والتي وصلت في حلقة يوم الجمعة الى حد هتك الاعراض الخاصة وسط تظاهر "مسرحي "من المنشط بالحياد في حوارات تبدو معدة مسبقا" حسب بيان صادر عن القناة .

كما شددت القناة على "لفت تلفت نظر الهايكا للتدخل للحد من هذه الحرب غير النزيهة والتي اقحمت فيها الحياة الخاصة" داعية ادارة اذاعة للتدخل ووضع حد لتصرفات منشط اهان تاريخ الاذاعة وحياده حسب نص البيان.