"الفجر" يرصد بيع المستلزمات الطبية وبعض الأدوية الخاصة بوزارة الصحة في شوارع الغردقة (صور)

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"الرجاء شراء هذه المستلزمات والعلاج الخاصة من شاش وسرنجات وبعض الأدوية من الخارج"، تلك الكلمات تسمعها من الأطباء كل يوم إذا كنت من المترددين على مستشفيات وزارة الصحة لطلب العلاج أو إجراء العمليات الجراحية؛ رغم أن الدولة تكفل العلاج بالمجان لجميع المصريين، إلا أن الأمر لا يمنع من قيام المواطنين بالمساهمة لشراء المستلزمات الطبية طمعا فى الشفاء.



وفي واقعة غير إنسانية بالمره رصدت بوابة الفجر بمحافظة البحر الأحمر؛ وتحديدا مدينة الغردقة بيع بعض المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى في الشارع في وضح النهار.



وقال أحد المواطنين الذي رفض ذكر اسمه، إنه فوجئ بإحدى السيدات لا تعمل بوزارة الصحة ولا مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وتحمل 3 شنط معباء بالأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة تعرضها عليه مثل ما تعرضها على بعض الصيدليات بالغردقة.



وأضاف المواطن أنه بالفعل قام بشراء بعض الأدوية والمستلزمات الطبية ليكون دليل ادانه بعدما قامت كاميرات المراقبة بالمحل بتسجيل هذه الواقعة.



