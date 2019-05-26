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مدير مشروع محور روض الفرج: يربط شرق البلد بغربها

الأحد 26/مايو/2019 - 02:27 ص
مدير مشروع محور روض الفرج: يربط شرق البلد بغربها
خالد نصار
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نعيم يوسف
 
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قال خالد نصار، مدير مشروع محور "روض الفرج"، إن المشروع تم تنفيذه بالكامل بنسبة مائة في المائة بأيادي مصرية، لافتًا إلى أنه "تحفة معمارية".

وأضاف "نصار"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الهدف من إنشائه هو خلق محاور جديدة للتنمية وفك الازدحام الموجود، وهو يخف الضغط على الطريق الدائري.

وتابع مدير مشروع محور "روض الفرج"، أن الاستراتيحية الأساسية للمحور هو ربط شرق البلد بغرب البلد، بمنطقة الضبعة في الساحل الشمالي.
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