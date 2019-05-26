مدير مشروع محور روض الفرج: يربط شرق البلد بغربها
الأحد 26/مايو/2019 - 02:27 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال خالد نصار، مدير مشروع محور "روض الفرج"، إن المشروع تم تنفيذه بالكامل بنسبة مائة في المائة بأيادي مصرية، لافتًا إلى أنه "تحفة معمارية".
وأضاف "نصار"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الهدف من إنشائه هو خلق محاور جديدة للتنمية وفك الازدحام الموجود، وهو يخف الضغط على الطريق الدائري.
وتابع مدير مشروع محور "روض الفرج"، أن الاستراتيحية الأساسية للمحور هو ربط شرق البلد بغرب البلد، بمنطقة الضبعة في الساحل الشمالي.
وأضاف "نصار"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الهدف من إنشائه هو خلق محاور جديدة للتنمية وفك الازدحام الموجود، وهو يخف الضغط على الطريق الدائري.
وتابع مدير مشروع محور "روض الفرج"، أن الاستراتيحية الأساسية للمحور هو ربط شرق البلد بغرب البلد، بمنطقة الضبعة في الساحل الشمالي.
Advertisements
المزيد عن: مصر النهاردة محور روض الفرج توك شو أخبار
- "المقاولين العرب": محور روض الفرج يربط شرق مصر بغربها
- 25 مليار جنيه لتنفيذ أكبر مشروع محاور فى مصر (تعرف عليه)
- استشاري روض الفرج: المشروع يتم بأيادي مصرية 100% (فيديو)
- مدير مشروع روض الفرج: تحفة معمارية.. وسندخل بها موسوعة جينيس
- مصطفى هدهود: محور روض الفرج أكبر ملحمة إنشائية في تاريخ مصر
- "شرايين الأمل".. السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر
- "استلام شهادة جينيس".. مشاهد افتتاح "السيسي" لمحور روض الفرج
- المشرف على مشروع محور روض الفرج تكشف مواصفات كوبري "تحيا مصر"
- المشرفة على مشروع محور روض الفرج: دخلنا في عطاءات مماثلة بدول الخليج
- محور روض الفرج ملحمة تاريخية تؤكد عزيمة المصريين