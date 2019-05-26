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خاص.. محمود متولي يجري عملية جراحية بعد إصابته أمام الأهلي

الأحد 26/مايو/2019 - 12:41 ص
خاص.. محمود متولي يجري عملية جراحية بعد إصابته أمام الأهلي
محمود متولي
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أحمد عبد الحفيظ
 
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تعرض محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي للإصابة في مباراة الأهلي والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي 1-1 في الدوري.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن محمود متولي سيخضع لعملية جراحية بعدما تعرض للإصابة بخلع جزئي في المفصل الخارجي لعضلة التركوة وذلك خلال مباراة الأهلي.

 

جاء ذلك بعد الفحص والعرض علي الدكتور أحمد عبدالعزيز، والذي أكد أن اللاعب سيحتاج إلى عملية جراحية.

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