عضو المقاومة: نظام الملالي فقد دجله وكذبه ويعيش وضعاً متأزماً
الأحد 26/مايو/2019 - 12:37 ص
محمد سمير
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قال أفشين علوي، عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن المقاومة الإيرانية قدمت ١٢٠ ألف شهيد، في سبيل الدفاع عن الشعب الإيراني، والإطاحة بهذا النظام الإرهابي.
وأشار إلى أن المقاومة قدمت عملاً كبير ولا تزال في فضح هذا النظام في الداخل، وفي جميع أنحاء المعمورة، مبينا أنه بعد مضي ٤٠ عاما على حكم الملالي المشؤوم، يمكن القول بأن العالم بدأ يتعرف رويداً رويداً على طبيعة النظام الحقيقية.
وأوضح أن نظام الملالي، فقد دجله وكذبه الآن، وانتهت تأثيراته على الداخل وعلى الساحة الدولية، بسبب غرقه في وضعه الحالك المتأزم.
وأوضح أن النظام يمر في حالة من التمزق والانقسام، كما أن رؤوس النظام يواجهون يوميا انهيار وتلاشي خاصة قواتهم، من الحرس والباسيج، والمرتزقة الذي يخربون المنطقة كميليشيات إجرامية.
ولفت إلى أن أغلب أحاديث خامنئي، وأئمة الجمعة التابعين له في المدن المختلفة، هي من أجل إعطاء الدعم والمعنويات لقواتهم في الداخل، ولمرتزقتهم في المنطقة، بأن لا تخافوا.
وأشار إلى أن المقاومة قدمت عملاً كبير ولا تزال في فضح هذا النظام في الداخل، وفي جميع أنحاء المعمورة، مبينا أنه بعد مضي ٤٠ عاما على حكم الملالي المشؤوم، يمكن القول بأن العالم بدأ يتعرف رويداً رويداً على طبيعة النظام الحقيقية.
وأوضح أن نظام الملالي، فقد دجله وكذبه الآن، وانتهت تأثيراته على الداخل وعلى الساحة الدولية، بسبب غرقه في وضعه الحالك المتأزم.
وأوضح أن النظام يمر في حالة من التمزق والانقسام، كما أن رؤوس النظام يواجهون يوميا انهيار وتلاشي خاصة قواتهم، من الحرس والباسيج، والمرتزقة الذي يخربون المنطقة كميليشيات إجرامية.
ولفت إلى أن أغلب أحاديث خامنئي، وأئمة الجمعة التابعين له في المدن المختلفة، هي من أجل إعطاء الدعم والمعنويات لقواتهم في الداخل، ولمرتزقتهم في المنطقة، بأن لا تخافوا.
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