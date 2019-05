"The Distance Between Us And The Sky" يحصد السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي

حصد فيلم The Distance Between Us And The Sky جائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم قصير بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته رقم 72 لعام 2019 الجاري.









وشهدت الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلن ديلون، بمنحه جائزة "Palme d’or d’Honneur"، وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.









وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".