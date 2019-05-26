ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"The Distance Between Us And The Sky" يحصد السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي

الأحد 26/مايو/2019 - 12:33 ص
The Distance Between Us And The Sky يحصد السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements

حصد فيلم The Distance Between Us And The Sky جائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم قصير بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته رقم 72 لعام 2019 الجاري.


وشهدت الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلن ديلون، بمنحه جائزة "Palme d’or d’Honneur"، وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.


وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب