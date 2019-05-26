عبد الحفيظ: الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل مواجهات إفريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أي مواجهة ‏أفريقية.‏

وقال سيد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "واجهنا ‏ضغوطا في خوض 7 مباريات بين أفريقيا والدوري، كنا نواجه وادي دجلة ثم لعبنا أمام الترجي التونسي بعدها بـ4 أيام، ‏كذلك واجهنا مصر المقاصة بين مباراتين صن داونز".‏

وأكمل :"الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا، فكان هناك 4 مباريات محلية وسط المواجهات ‏الأفريقية بحجة إنه موسم إستثنائي، لذلك تحملنا من أجل استكمال الدوري".‏