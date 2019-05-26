افتتاح الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب بمسرح الهناجر (صور)

انطلق مساء امس السبت، أولى فعاليات الدورة الثالثة لملتقي رؤية لسينما الشباب، الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، تحت رعاية وزيرة الثقافة، وذلك بمسرح الهناجر.









وتتضمنت أقسام المسابقات الخاصة بالملتقي ٢٣ فيلمآ ما بين التسجيلى والروائى القصير، وتتكون لجنة تحكيم الدورة الثالثة للملتقي من الفنانة سلوي محمد علي والمخرج محمود سليمان والدكتور وليد سيف،تحت إشراف فني "صفاء مراد".









و من المقرر أن تستمر فعاليات الملتقي لمدة ثلاثة أيام بدءآ من السبت الموافق ٢٥ حتي الإثنين الموافق ٢٧ مايو بمركز الهناجر للفنون علي أن تبدأ العروص يوميآ في تمام التاسعة مساء.









وعن الجوائز الخاصة بالملتقي سوف يقوم المركز القومي للسينما بإنتاج الأفلام الفائزة وهي جائزة أفضل فيلم في الملتقي وأفضل فيلم في كل من مسابقة الروائى القصير والتسجيلي.









وتعتبر الدورة الحالية هي الدورة الثالثة للملتقي حيث اقيمت الدورة الثانية للملتقي في الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر 2018 بسينما الهناجر، بحضور الناقدة ماجدة خير الله وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة ومنهم الناقد عصام زكريا والناقد محمد عاطف والناقد عصام زكريا وعدد كبير من المخرجين الشباب.





وفاز فيلم المخرجة مي زايد "ذاكرة عباد الشمس" كأحسن فيلم تسجيلي، وحصل المخرج الشاب عبد الرحمن سالم عن فيلمه "قد يموت الأب في النهاية" بشهادة تقدير كأفضل فيلم روائي قصير أقل من 10 دقائق، وفاز بجائزة أحسن فيلم روائي قصير أقل من 10 دقائق المخرجة الشابة ندى رزق عن فيلم "زي السكر"، وفاز المخرج حسن صالح بشهادة تقدير عن فيلمه "كل الطرق تؤدي إلى روما" كأحسن فيلم روائي قصير أقل من 30 دقيقة، وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير أقل من 30 دقيقة المخرج إسلام شامل عن فيلم "خليل".









وكانت الدورة الاولي من ملتقي "رؤية" لسينما الشباب في القاهرة الفيوم والمنيا وسوهاج وقد تم افتتاح العروض في قصور الثقافة في المنيا والفيوم وسوهاج يوم ١٤ أغسطس 2017 وسط إقبال من الشباب المهتم بالسينما، وإقامة ندوات بعد انتهاء عروض الأفلام علي مدى ثلاثة أيام متتالية، واقيمت عروض القاهرة في مركز ثروت عكاشة بالهرم، علي مدي ثلاثة ايام.