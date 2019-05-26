ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خاص.. الإسماعيلي يفسخ تعاقده مع عودة مارشال

الأحد 26/مايو/2019 - 12:22 ص
خاص.. الإسماعيلي يفسخ تعاقده مع عودة مارشال
عودة مارشال
Advertisements
طباعة
أحمد عبد الحفيظ
 
Advertisements

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، فسخ تعاقده مع لاعبه عودة مارشال مهاجم الفريق.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن الإسماعيلي قرر فسخ تعاقده مع اللاعب الذي لم يظهر بشكل جيد منذ انضمامه إلى الدراويش قادما من صفوف إنبي.

 

ومن المقرر أن يغادر عودة مارشال القاهرة متوجها إلى بلاده غدا بعد فسخ التعاقد.

Advertisements
المزيد عن: عودة مارشال رياضة الاسماعيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب