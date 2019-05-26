خاص.. الإسماعيلي يفسخ تعاقده مع عودة مارشال
الأحد 26/مايو/2019 - 12:22 ص
أحمد عبد الحفيظ
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قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، فسخ تعاقده مع لاعبه عودة مارشال مهاجم الفريق.
وعلم "الفجر
الرياضي" أن الإسماعيلي قرر فسخ تعاقده مع اللاعب الذي لم يظهر بشكل جيد منذ
انضمامه إلى الدراويش قادما من صفوف إنبي.
ومن المقرر أن يغادر
عودة مارشال القاهرة متوجها إلى بلاده غدا بعد فسخ التعاقد.
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