قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72

شهدت الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلان ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "، وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.

واختير فيلم الرعب " The Dead Don’t Die " لأن يكون فيلم اليوم الافتتاحي للمهرجان، و يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière .





وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".