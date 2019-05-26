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قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72

الأحد 26/مايو/2019 - 12:17 ص
قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72
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أحمد جمال أحمد
 
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شهدت الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلان ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "،  وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.

 

واختير فيلم الرعب " The Dead Don’t Die " لأن يكون فيلم اليوم الافتتاحي للمهرجان، و يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière .


وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".

قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72
قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72
قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72
قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72
قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72
قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72
قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72
قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72
قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72
قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72
قبل ساعات من الحفل الختامي.. شاهد أبرز اللقطات من مهرجان كان في دورته رقم 72
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