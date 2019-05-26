ياسين التهامي يعطر سماء الأوبرا بالأناشيد الصوفية (صور)

أحيا المنشد ياسين التهامى، حفلًا جديدًا على خشبة مسرح المسرح المكشوف بدار الأوبرا، ضمن سلسلة السهرات الرمضانية التي تنظمها "الاوبرا"، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الإنشاد.









وقدم "التهامي" خلال الحفل، باقة من الع الابتهالات والاناشيد، منها "النفس تبكي على الدنيا، وياملهي"، وغيرها من المدائح النبوية والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة.









وأبدى الشيخ ياسين التهامي، سعادته للمشاركة في ليالي الأوبرا الرمضانية، مؤكدًا أن الإنشاد الديني في الفترة الأخيرة أصبح له مريديه وعشاقة كما أنه يشهد تطويرًا غير مسبوق يتمثل في إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.