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نقيب الإعلاميين السابق: تحميل محتوى التلفزيون على منصة Watch iT سيحقق مكاسب أمنية ومادية

الأحد 26/مايو/2019 - 01:21 ص
نقيب الإعلاميين السابق: تحميل محتوى التلفزيون على منصة Watch iT سيحقق مكاسب أمنية ومادية
حمدي الكنيسي
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كساب أحمد
 
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قال حمدي الكنيسي، النقيب السابق للإعلاميين، إن تحميل المحتوى الرقمي لمكتبة التلفزيون المصري على منصة Watch iT، سيحقق حماية كاملة للملكية الفكرية، ضد عمليات القرصنة، وسرقة المحتوى الخاص بالتلفزيون.

وأضاف الكنيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم وغدًا"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن التلفزيون المصري سيحقق مكاسب أمنية من خلال حماية المحتوى الثقافي والفني، إلى جانب مكاسب مادية من خلال رسوم المنصة.
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