للعام الخامس.. قبطي ينظم مائدة إفطار للصائمين في شبرا الخيمة (صور)

Advertisements

شهدت منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة، مساء اليوم، حفل إفطار جماعي يجمع المسلمين والأقباط، نظمه أحد الشباب المسيحي، للعام الخامس على التوالي، تجسيدًا لروح المواطنة.



وقال سامح لويز، المنظم لحفل الإفطار، أن المسلمين والأقباط أخوة فى وطن واحد، مشيرا إلى أنه لا يوجد فى مصر فرق بين مسلم وقبطى، مؤكدا أن المصريين نسيج واحد، وأمة واحدة، ويجمع الجميع وطن واحد، وتقاليد واحدة.



وأضاف سامح، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه يحرص على تنظيم حفل الإفطار في شهر رمضان منذ 5 سنوات كنوع من أنواع الود والمحبة؛ لأننا جميعا شركاء في الوطن الغالي مصر، وأن العديد من الأصدقاء والجيران يحرصون على التواجد فى حفل الافطار بصفة مستمرة.



وأوضح أنه يستعين في طهي الطعام بشيفات من فنادق على أعلى مستوى، وأن الوجبات متنوعة ما بين لحوم وفراخ وحلوى مختلفة، موضحًا أنه سعيد جدا بحب الناس له حيث يقوم بخدمة الصائمين بنفسه.



وتتسع المائدة التى ينظمها "لويز" لنحو 1000 فرد، فضلا عن وجبات أخرى يتم توزيعها فى علب مغلفة، ويتم توصليها لمنازل الفقراء الذى يخجلون من الجلوس على الموائد.

