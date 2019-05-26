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حسناء لـ"الفجر": الأوبرا المصرية تحتفل بليالي رمضان على طريقتها الخاصة (فيديو)

الأحد 26/مايو/2019 - 12:35 ص
حسناء لـالفجر: الأوبرا المصرية تحتفل بليالي رمضان على طريقتها الخاصة (فيديو)
مطربة دار الأوبرا المصرية حسناء
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إسلام أمين
 
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التقت بوابة "الفجر" مع مطربة دار الأوبرا المصرية "حسناء" على هامش فعاليات دار أوبرا دمنهور بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وأكدت حسناء، أن دار الأوبرا المصرية تحرص دائمًا علي الاحتفال بشهر رمضان علي طريقتها الخاصة، وتنظم العديد من الحفلات بمختلف ألوانها سواء أمسيات ثقافية، إنشاد ديني، طرب، وموسيقي عربية وغربية، وذلك بما يليق بمقامها الفني والثقافي المعهود الذي يسعد الجمهور في مثل هذه المناسبات.

وعن سر عشق "حسناء" لجمهور دار أوبرا دمنهور، قالت: محافظة البحيرة كلها كرم والجمهور عنده حسن استقبال ودائما يدعمني ويشجعني، وهذا يعطيني الدافع للتمسك بمسرح أوبرا دمنهور الذي أحببته جدًا، وأهدت "حسناء" مقطوعة من أغنية "يا أغلي من أيامي" للفنانة الراحلة أم كلثوم، إلي جمهور محافظة البحيرة.

يذكر أن فرقة معيوف المجلي من دولة الكويت قدمت سهرة رمضانية روحانية أول أمس الخميس على مسرح أوبرا دمنهور، وقدمت مجموعة من الإيقاعات والفنون التراثية الكويتية التي تتنوع بين العرضة، الصوت، السامري، الدزة، إلى جانب الفنون البحرية التي اشتهرت بها.

كما شاركت الفرقة المحمدية من دولة المغرب أمس الجمعة، بسهرة فنية تملؤها الصفاء الروحاني الممتزج مع الأناشيد الدينية الصوفية، وذلك فى إطار فعاليات السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.
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المزيد عن: الاي
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