البرنسيسة بيسة الحلقة 20.. مي عز الدين تجبر أمير المصرى على شبكتها بالذهب

شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، انتهاء الاحتفال بخطوبة بيسة" – مى عز الدنن و"كاظم"، وتغادر "شويكا" – بوسى – الحارة وتترك ابنها مع "مرعى" حجاج عبد العظيم، و"بيسة" – مى عز الدين - ، ويأخذ كاظم بيسة من الكوافير ويجدها لا ترتدى فستان وعندما يقدم لها خاتمين سلوتير تعترض بيسة وتريد ذهب ويصطحبهم مرعى إلى محل الجواهرجى بالتاكسي.









تصطحب بيسة كاظم الى استديو التصوير لالتقاط صور الخطوبة وارتدت فستان أحمر، وبعد ذهاب بيسة الى المدرسة تخبر كل المدرسين فى المدرسة بخطوبتها على كاظم وسط زهول الجميع وتوزع عليهم الحلويات كما يتم ازالة الحواجز التى تقسم المدرسة، وفى نهاية اليوم تعابت بيسة كاظم أنه لم يحضر لها حلاوة المولد لاحتفالا بالموالد النبوى.









مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.