خبير حقوقي: مصر استضافت 5 ملايين لاجئ ولم تربط ذلك بالحصول على تمويل

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قال سعيد حافظ الخبير الحقوقي، إن مصر استضافت 5 ملايين لاجئ، ولم تربط أبدا تقديم الخدمات لهم سواء في التعليم أو الصحة، بالحصول علي تمويل من المؤسسات الدولية.



وأضاف حافظ، خلال حواره ببرنامج "اليوم وغدًا"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن تركيا تضغط طوال الوقت على الاتحاد الأوروبي للحصول على مكاسب سياسية وتمويل على حساب قضية اللاجئين، لافتًا إلى أن مصر من أقدم الدول التي تستضيف لاجئين حيث استضافت عام 1915 الأرمن بعد المذابح التي قامت بها السلطات التركية في ذلك الوقت.



وأشار إلى أن عدد اللاجئين والنازحين في الدول العربية ما يقارب من 12 مليون وفي أفريقيا حوالي 14 مليون لاجئ ونازح.

