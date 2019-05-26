حواس: مشهد ترويج الآثار في "هوجان" كارثي.. والأثر ملكية عامة (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، إن تجارة الآثار مخالفة للشرع والقانون والعرف، وكل ما هو في باطن الأرض ملك للشعب وليس للأفراد سواء بترول أو آثار أو كنوز.





وأضاف حواس أن هناك بعض الدول التي ليست صاحبة حضارة ولا تملك تاريخًا تبيح تجارة الآثار، بل هي التي تسرق الآثار وتجمعها في متاحفها، أما الدول صاحبة الحضارة مثل مصر اليونان وبيرو والمكسيك والعراق تحرم بيع وترويج الآثار بأي صورة.





ووصف حواس مشهد مسلسل هوجان والذي فيه يحاول أحد الشيوخ إقناع بطل المسلسل بأن بيع الآثار حلال، بأنه مشهد كارثي وعبثي، حيث أن الدراما يجب أن يكون لها دورًا توعويًا وليس كما شاهدنا.





وأضاف حواس أن خطورة المشهد الحقيقية في أن الشيخ رجلًا عاديًا، وهو إمام المسجد ولم يقدمه المسلسل كشخصية بها مشكلة ما كما كان يحدث من قب، ووصف حواس كل ما جاء بالمشهد بأنه مضلل للبسطاء من الناس، حيث يمكن لضعاف الثقافة أو ممكن يثقون بكل ما يقال بأجهزة الإعلام أن يتخذوا مثل هذا الكلام ذريعة لاتجارهم بالآثار.





وأكد حواس أن مفتي الجمهورية حرم تجارة الآثار وأكد على ذلك مرارًا وتكرارًا، وأكد أن الدول التي تسمح بتجارة الآثار هي الدول الفاقدة للحضارة فقط، فهم يلجأون للسرقة من الحضارات ذات الجذور الضاربة في التاريخ.





جاء ذلك تعليقًا من الدكتور زاهي حواس على أحد مشاهد مسلسل هوجان بطولة محمد الإمام، حيث يطلب الفتوى من إمام المسجد حول بيع وتجارة الآثار.





وكان رد الشيخ حسب ما ورد في المشهد "أن تجارة الآثار حلال، وهو الأمر الذي أثار استياء عدد من الأثريين ووصفوه بأنه ترويج لتجارة الآثار.



