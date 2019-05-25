نقل طبيبن وممرضتين لتغيبهم عن العمل بالنوباتجية المسائية في بني سويف



وأشار البيان إلى أن وكيل الوزار تأكد من توافر الامصال وادوية الطوارئ وصلاحية أسطوانات الأكسجين، وكلف فريق الإدارة بتكثيف الإشراف والمرور على الفترة المسائية والعرض عليه يوميا بنتائج التقارير.

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، نقل طبيبان وممرضتين، لادارة الفشن، لتغيبهم عن العمل بالنوباتجية المسائية، خلال جولة تفتيشية على وحدات شريف باشا وابو سليم واهناسيا الخضراء وبنى عفان ومركز طبى الغمراوى بإدارة بنى سويف.وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، انه في إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف بالمرور على الوحدات الصحية لضمان انتظام الأطباء في النوبتجيات خلال شهر رمضان المبارك.وأجرى وكيل الصحة في بني سويف، مرورًا على وحدات شريف باشا وابو سليم واهناسيا الخضراء وبنى عفان ومركز طبى الغمراوى بإدارة بنى سويف، وتبين غياب طبيبان وممرضتين، عن العمل النوباتحية المسائية، فقرر نقلهم لادارة الفشن لصالح العمل وسد العجز بالوحدات.