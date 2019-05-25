بدء سريان قانون "الذوق العام" في السعودية

بدأ في السعودية اليوم السبت 25 مايو 2019، العمل بلائحة "المحافظة على الذوق العام" التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.

وستفرض السلطات بموجب اللائحة غرامات مالية، تصل إلى 5000 ريال سعودي على مخالفي نظام الذوق العام في السعودية، فيما تتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال عام من تاريخ ارتكاب الأولى.





وتفسر اللائحة في مادتها الأولى الذوق العام بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، علما أن اللائحة ستسري على كل من يرتاد الأماكن العامة داخل السعودية.

وتفسّر اللائحة الأماكن العامة بالمواقع المتاح ارتيادها للعموم (مجانا أو بمقابل) من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض.. ونحو ذلك، ويجب على كل من يرتاد تلك الأماكن احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

وأفاد موقع صحيفة "سبق" السعودية بأنه وحتى لا يتعرض الأشخاص للغرامات والمخالفات المالية المتنوعة، التي تصل إلى 5000 ريال، يبغي عليهم اتباع الآتي:

1- عدم الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

2- عدم الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.

3- عدم الإتيان بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة، والإضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.