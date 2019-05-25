شاهد.. رد فعل أحمد فهمي بعد دخول غرفة هيفاء وهبي في "الواد سيد الشحات 20"

شهدت أحداث "الواد سيد الشحات 20" ظهور الفنانة هيفاء وهبي ضيفة شرف بالمسلسل، واستطاع سيد الشحات أن يدخل إلى غرفتها الخاصة ليسرق مذكراتها حتى توافق على الظهور في فيلم "عارية على جسر الكونجرس" بديلة عن شقيقته دموع الشحات، وذلك بعدما شغل شقيقه فخر هيفاء بالإدعاء أنه يعمل في شركة للمبيدات الحشرية.









وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.









"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.







