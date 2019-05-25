إدراج البورصة "السعودية" على مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة الثلاثاء المقبل



وكان المؤشر" أم اس سي اي" اعلن بداية من الشهر الحالى الموافقة على قيد المؤشر السعودي بوزن نسبي 1.42% من خلال إدراج 30 سهم، وذلك بعد اصلاحات شاملة قامت بها الحكومة السعودية في سوق المال شملت فتح الاستثمار أمام المستثمرون الأجانب.



وحققت مؤشرات البورصة السعودية تراجعات بنسبة 1.05% خلال الاسبوع الماضي، مع زيادة التوترات السياسية بين دول الخليج والمملكة العربية السعودية، ولكن من المتوقع أن تشهد ارتفاعات خلال تداولات الاسبوع القادم مع إدراج اسهمها على مؤشر ام. اس. سي. اي.



يبداء مؤشر ام اس سي للأسواق الناشئة، يوم الثلاثاء القادم، إدراج المرحلة الأولى من الأسهم السعودية، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات للمملكة بقيمة 12 مليار دولار.