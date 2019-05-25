المعارضة الإسرائيلية: لن يكون لدينا ديكتاتور تركي

احتج عشرات الآلاف من الإسرائيليين على مشروع قانون مقترح يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصانة من الملاحقة القضائية في سلسلة من اتهامات بالفساد.





وشبه يائير لابيد، من تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي المعارض، جهود نتنياهو لتعزيز سلطته بتلك الخاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





ومخاطبا نتنياهو، قال لابيد: "لن يكون لدينا ديكتاتور تركي. لن نسمح بذلك".





كما دعا المتظاهرون خارج متحف تل أبيب للفنون السبت إلى - ما سموه - حماية الهوية الديمقراطية لإسرائيل ضد نفوذ الحكومة.





وقال المتظاهرون إن ائتلاف نتنياهو القادم يدفع باتجاه سن تشريع يحميه من الملاحقة ويتطلع إلى تقييد سلطة المحكمة العليا.





وتم انتخاب نتنياهو لولاية رابعة متتالية كرئيس للوزراء في أبريل الماضي، بعد شهرين من قرار المدعي العام الإسرائيلي بتوجيه الاتهام إليه بتهمة الفساد، في انتظار جلسة استماع نهائية.



