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النرويج: مستعدون لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح محادثات فنزويلا

السبت 25/مايو/2019 - 11:41 م
النرويج: مستعدون لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح محادثات فنزويلا
وزارة الخارجية النرويجية
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وكالات
 
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أعربت وزارة الخارجية النرويجية  اليوم السبت، عن استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح المحادثات التي من المقرر أن تجرى في أوسلو الأسبوع المقبل بين ممثلي الحكومة والمعارضة الفنزويلية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الخارجية النرويجية أوضحت - في بيان - أن الطرفين قررا العودة إلى أوسلو الأسبوع القادم للاشتراك في المحادثات الرامية إلى حل الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بفنزويلا . 

يشار إلى أن حكومة فنزويلا بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو تتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء المعارضة بهدف الإطاحة بالحكومة القائمة في فنزويلا.
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