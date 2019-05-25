النرويج: مستعدون لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح محادثات فنزويلا

أعربت وزارة الخارجية النرويجية اليوم السبت، عن استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح المحادثات التي من المقرر أن تجرى في أوسلو الأسبوع المقبل بين ممثلي الحكومة والمعارضة الفنزويلية.





وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الخارجية النرويجية أوضحت - في بيان - أن الطرفين قررا العودة إلى أوسلو الأسبوع القادم للاشتراك في المحادثات الرامية إلى حل الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بفنزويلا .



