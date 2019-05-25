قائد المنطقة الجنوبية ومحافظ قنا يشهدان احتفالية الأوقاف في ذكرى فتح مكة (صور)



وفي كلمته التي ألقاها الشيخ مصطفي الصغير بهذه المناسبة تناول خلالها أهمية الاحتفال بذكرى فتح مكة وأثرها في إرساء مبادئ الدين الإسلامي من سماحة وعفو وأخلاق سامية، مؤكدًا على الأخذ بأسباب النصر من الإيمان والتقوى والتخطيط والتوكل على الله.



من جهته، قدم محافظ قنا التهنئة بمناسبة ذكرى فتح مكة المكرمة إلي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري والأمة العربية، داعيا الله أن يعيد تلك الأيام علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء أ.ح توفيق خالد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف، بذكرى فتح مكة المكرمة بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى بمدينة قنا بحضور فضيلة الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وفضيلة الشيخ مصطفي الصغير، مدير عام منطقة الوعظ بقنا، ولفيف من القيادات الأمنية الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة لآيات من القران الكريم، ثم تحدث الشيخ الطراوي وكيل وزارة الأوقاف عن الدروس المستفادة، من ذكرى فتح مكة، وضرورة الاقتداء بالخلق الكريم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غرس في النفوس قيم التسامح والعفو في مواقف القوة، داعيا إلى ضرورة تكاتف المصريين جميعًا للعمل والإتقان والأخذ بهذه المواقف في كافة ميادين الحياة حتى تنعم مصر بالرخاء والأمن والازدهار.