طارق يحيي: "مباراة الزمالك صعبة.. وجماهير الزمالك متعطشة"

Advertisements

قال الكابتن طارق يحيي، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، إن مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أن فريق "نهضة بركان" المغربي من الفرق التي تحترم، وهم في المركز السادس في الدوري الممتاز المغربي.



وأضاف يحيي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء السبت ؛ أن كلمة السر غدا في المباراة هي الجمهور بعد توفيق ربنا، مشيرًا إلى أن الزمالك لديه حالة من التعطش للبطولات ولاول مرة منذ فترة كبيرة يلعب الزمالك في وسط هذا الكم الكبير من الجمهور.



وانتقد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك التجاهل الإعلامي لدعم الزمالك في النهائي خاصة أنه يمثل مصر، متابعا: " أى فريق بيرفع اسم مصر نرفع ليه القبعة".

