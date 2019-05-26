القليوبية × 24 ساعة: نائب وزير التعليم يحيل مراقبين للتحقيق.. وفتاة تختطف "حبيبها" وتصوره عاريا لرفض أهله زواجهما
الأحد 26/مايو/2019 - 12:25 ص
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية اليوم السبت، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:
- نائب وزير التعليم يتفقد لجان الدبلومات بشبرا الخيمة.. ويحيل مراقبين ورئيس لجنة للتحقيق
حيث شهدت جولة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، داخل عددا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الحالي 2018 2019 بمحافظة القليوبية، ضبط عددا من الطلاب بحوزتهم تليفونات محمولة داخل لجان امتحانات الدبلومات بمدرسة شبرا الخيمة الصناعية الثانوية الحديثة حيث جري سحب كافة الاجهزة ومصادرتها لحين إنتهاء الطلاب من الامتحان وتسليمها لهم اثناء مغادرتهم المدرسة والتنبيه بعدم إصطحابها مرة اخري داخل اللجان، وتشكيل لجنة للتحقيق لمعرفة كيفية وصول التليفونات للجان حيث احال رئيس اللجنة والمراقبين للتحقيق.
- بعد رفضه الزواج.. فتاة تختطف "حبيبها" بالقليوبية وتصوره عاريا
ولجأت فتاة جامعية إلي حيلة غريبة للزواج من شاب بينهما علاقة عاطفية، بعد رفضه ذلك بحجة رفض أهليته، فاتفقت مع 6 أشخاص علي اختطافه وتصويره عاريا وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، تم تحرير الطالب وضبط 4 متهمين، وجارى ضبط باقي المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
- طالبه بمصاريفه الشخصية.. صاحب مصبغة يطعن نجله بـ "سكين" في القليوبية
حيث أصيب طالب بجرح نافذ بالصدر اثر طعنه بسكين علي يد والده اثر مطالبته له بمصاريف شخصية بقليوب،وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصى وتولت النيابة التحقيق.
- نائب وزير التعليم يتفقد لجان الدبلومات بشبرا الخيمة.. ويحيل مراقبين ورئيس لجنة للتحقيق
حيث شهدت جولة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، داخل عددا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الحالي 2018 2019 بمحافظة القليوبية، ضبط عددا من الطلاب بحوزتهم تليفونات محمولة داخل لجان امتحانات الدبلومات بمدرسة شبرا الخيمة الصناعية الثانوية الحديثة حيث جري سحب كافة الاجهزة ومصادرتها لحين إنتهاء الطلاب من الامتحان وتسليمها لهم اثناء مغادرتهم المدرسة والتنبيه بعدم إصطحابها مرة اخري داخل اللجان، وتشكيل لجنة للتحقيق لمعرفة كيفية وصول التليفونات للجان حيث احال رئيس اللجنة والمراقبين للتحقيق.
- بعد رفضه الزواج.. فتاة تختطف "حبيبها" بالقليوبية وتصوره عاريا
ولجأت فتاة جامعية إلي حيلة غريبة للزواج من شاب بينهما علاقة عاطفية، بعد رفضه ذلك بحجة رفض أهليته، فاتفقت مع 6 أشخاص علي اختطافه وتصويره عاريا وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، تم تحرير الطالب وضبط 4 متهمين، وجارى ضبط باقي المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
- طالبه بمصاريفه الشخصية.. صاحب مصبغة يطعن نجله بـ "سكين" في القليوبية
حيث أصيب طالب بجرح نافذ بالصدر اثر طعنه بسكين علي يد والده اثر مطالبته له بمصاريف شخصية بقليوب،وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصى وتولت النيابة التحقيق.
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