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أحمد موسى: الدولة تتجه لإصدار التطبيقات الإلكترونية والأنظمة الرقمية

الأحد 26/مايو/2019 - 12:14 ص
أحمد موسى: الدولة تتجه لإصدار التطبيقات الإلكترونية والأنظمة الرقمية
الإعلامي أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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ناشد الإعلامي أحمد موسى، المنتجين بضخ استثماراتهم من خلال التعاقد مع شركة "watch it"، موجها حديثه للمنتجين قائلًا: "هتاخدوا ملايين هذه الشركة وتعاقد من بكرة وهتقبض فورا".

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة " صدى البلد"، مساء السبت، إن الدولة تتجه لإصدار التطبيقات الإلكترونية والنظام الرقمي، لأن العالم يتجه إلى التحول الرقمي والأنظمة الرقمية، ومصر كانت متأخرة في هذا المجال.

وأضاف: "هذه منظومة للمحافظة على الحقوق وإدخال ملايين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، من أجل زيادة رواتب الموظفين والإعلاميين"، مؤكدًا أن نجاح القنوات الخاصة يأتي من نجاح التليفزيون، لأن ماسبيرو إعلام الدولة.

واستطرد: "هناك محاولة جدية للمحافظة على كنوز الدولة، وكافة الحقوق مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، وشركة watch it مشروع قومي سيجلب الملايين إلى مصر وعلينا دعم المشروع القومي واسترجاع هيبة ماسبيرو".
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