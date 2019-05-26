أحمد موسى: الدولة تتجه لإصدار التطبيقات الإلكترونية والأنظمة الرقمية

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ناشد الإعلامي أحمد موسى، المنتجين بضخ استثماراتهم من خلال التعاقد مع شركة "watch it"، موجها حديثه للمنتجين قائلًا: "هتاخدوا ملايين هذه الشركة وتعاقد من بكرة وهتقبض فورا".



وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة " صدى البلد"، مساء السبت، إن الدولة تتجه لإصدار التطبيقات الإلكترونية والنظام الرقمي، لأن العالم يتجه إلى التحول الرقمي والأنظمة الرقمية، ومصر كانت متأخرة في هذا المجال.



وأضاف: "هذه منظومة للمحافظة على الحقوق وإدخال ملايين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، من أجل زيادة رواتب الموظفين والإعلاميين"، مؤكدًا أن نجاح القنوات الخاصة يأتي من نجاح التليفزيون، لأن ماسبيرو إعلام الدولة.



واستطرد: "هناك محاولة جدية للمحافظة على كنوز الدولة، وكافة الحقوق مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، وشركة watch it مشروع قومي سيجلب الملايين إلى مصر وعلينا دعم المشروع القومي واسترجاع هيبة ماسبيرو".

