أحمد موسى: الدولة تتجه لإصدار التطبيقات الإلكترونية والأنظمة الرقمية
الأحد 26/مايو/2019 - 12:14 ص
داليا الحسين
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ناشد الإعلامي أحمد موسى، المنتجين بضخ استثماراتهم من خلال التعاقد مع شركة "watch it"، موجها حديثه للمنتجين قائلًا: "هتاخدوا ملايين هذه الشركة وتعاقد من بكرة وهتقبض فورا".
وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة " صدى البلد"، مساء السبت، إن الدولة تتجه لإصدار التطبيقات الإلكترونية والنظام الرقمي، لأن العالم يتجه إلى التحول الرقمي والأنظمة الرقمية، ومصر كانت متأخرة في هذا المجال.
وأضاف: "هذه منظومة للمحافظة على الحقوق وإدخال ملايين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، من أجل زيادة رواتب الموظفين والإعلاميين"، مؤكدًا أن نجاح القنوات الخاصة يأتي من نجاح التليفزيون، لأن ماسبيرو إعلام الدولة.
واستطرد: "هناك محاولة جدية للمحافظة على كنوز الدولة، وكافة الحقوق مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، وشركة watch it مشروع قومي سيجلب الملايين إلى مصر وعلينا دعم المشروع القومي واسترجاع هيبة ماسبيرو".
وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة " صدى البلد"، مساء السبت، إن الدولة تتجه لإصدار التطبيقات الإلكترونية والنظام الرقمي، لأن العالم يتجه إلى التحول الرقمي والأنظمة الرقمية، ومصر كانت متأخرة في هذا المجال.
وأضاف: "هذه منظومة للمحافظة على الحقوق وإدخال ملايين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، من أجل زيادة رواتب الموظفين والإعلاميين"، مؤكدًا أن نجاح القنوات الخاصة يأتي من نجاح التليفزيون، لأن ماسبيرو إعلام الدولة.
واستطرد: "هناك محاولة جدية للمحافظة على كنوز الدولة، وكافة الحقوق مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، وشركة watch it مشروع قومي سيجلب الملايين إلى مصر وعلينا دعم المشروع القومي واسترجاع هيبة ماسبيرو".
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