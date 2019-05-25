أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. نجوم في قائمة الراحلين والمصائب تتوالى على البرسا بفقدان لقب جديد

شهد نادي برشلونة اليوم السبت 25 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة والخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت:





قائمة الراحلين عن برشلونة تشهد وجود أسماء نارية

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني استقرت على رحيل تسعة من لاعبي الفريق ما يعني أن مباراة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا ستكون الأخيرة لهم بقميص البلوجرانا.





ومن المنتظر أن يبحث الفريق عن حارس يلعب دور الرجل الثاني خلف تيرشتيجن بعد الإستقرار على رحيل ياسبر سيلسين الذي يريد خوض تجربة إحتراف جديدة بالإضافة إلى أن البلوجرانا لن يحول إعارة جيسون موريلو إلى بيع نهائي خاصةً أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة إرنستو فالفيردي.





فيما قررت الإدارة أيضاً أن يرحل توماس فيرمايلن بسبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها اللاعب مؤخراً والفرنسي صامويل أومتيتي سيتم عرضه للبيع بعد أن فقد مركزه الأساسي لمواطنه اليافع كيليمنت لينجليت الذي ظهر بمستوى مميز.





ووضع أغلى لاعب في تاريخ النادي فيليب كوتينيو قدماً خارج الفريق بسبب العلاقة المتوترة بينه وبين الجماهير التي تسببت في تراجع مستواه فيما سيغادر البرازيلي رافينيا الكانتارا كإعارة أو بيع نهائي وسيكون راكيتيش آخر الأسماء التي تظهر في قائمة المغادرين بسبب التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس.





تصريحات مثيرة من بيكيه عن ريمونتادا ليفربول

تحدث الاسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الاسباني، عن الخسارة أمام ليفربول برباعية نظيفة في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت على الأنفيلد.





ويخوض نادي برشلونة مباراة قوية أمام فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا مساء يوم غدٍ السبت الموافق 25 مايو.





وقال بيكيه، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي التقديمي لنهائي كأس الملك: "في أنفيلد لم نتمكن من فرض أسلوبنا ذلك وهذا هو السبب في أننا خسرنا".





وتابع: "بالطبع كانت واحدة من أسوأ التجارب كلاعب كرة قدم محترف في أنفيلد، لقد حاولنا اللعب كما نعلم وأحيانًا يكون من السهل القيام بذلك وأحيانًا لا".





وعن التعاقد مع دي يونج، أوضح: "هناك الكثير من اللاعبين قريباً سيغادرون النادي بسبب السن، هذا قانون الحياة أكثر من تجديد المجموعة يجب البحث عن لاعبين لمساعدتنا في الفوز بالألقاب، وقد أثبت دي يونج بأنه سيكون من الأفضل".





مانشستر يونايتد يقترب من خطف صفقة برشلونة الكبري

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن غموض موقف برشلونة بشأن تعاقده مع أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد سيعطي مانشستر يونايتد جرعة أمل إضافية، حيث بدأت إدارة الشياطين الحمر في التحرك لضم جريزمان في الميركاتو الصيفي.





وكشفت صحيفة الإندبندت البريطانية بأن مانشستر يونايتد يرغب في التواصل مع جريزمان من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مؤكدة أن إدارة الشياطين الحمر ترى أن إمكانية حسم الصفقة أمر وارد للغاية.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يُعول على المحيطين بجريزمان لاسيما أخاه وعائلته بهدف إقناعه بارتداء قميص النادي الإنجليزي العريق بداية من الموسم المقبل.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بحاجة ماسة إلى لاعب من طراز جريزمان في الفريق.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن غموض موقف برشلونة بشأن التعاقد مع جريزمان يُمهد الطريق أمام مانشستر يونايتد لضم النجم الفرنسي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من تحمس البعض في إدارة برشلونة للتعاقد مع جريزمان لما يمتلكه من موهبة كروية كبيرة إلا أن البعض الآخر لا يري جدوى إنفاق مبلغ كبير حوالي أكثر من 100 مليون يورو لضم النجم الفرنسي.





ونوهت الإندبندنت إلى إنه هناك عدة عوامل ترجح كفة انتقال جريزمان إلى مانشستر يونايتد من بينها عدم اهتمام أندية أوروبية كبيرة بخدمات اللاعب على غرار مانشستر سيتي وريال مدريد مضيفة أن جريزمان لا يدخل كذلك في خطط باريس سان جيرمان الحالية على الرغم من أن الوضع يمكن أن يتغير إذا انتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.





يذكر أن جريزمان كان قريباً للغاية من الانتقال إلى برشلونة في السنة الماضية إلا أنه في اللحظة الأخيرة فضل الاستمرار مع أتلتيكو مدريد الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.





وكان أنطوان جريزمان قد أعلن منذ أيام رحيله رسمياً عن أتلتيكو مدريد وذلك بهدف رغبته في خوض تجربة كروية جديدة، في حين أفادت عدة تقارير صحفية بأن حريزمان ينتظر تحرك برشلونة من أجل الانتقال إليه في الميركاتو الصيفي.





لأول مرة.. ميسي ينتقد زملاءه في برشلونة: لقد تلاعب بهم ليفربول على ملعب أنفيلد

قال ليونيل ميسي إن هزيمة برشلونة المفاجئة 4-0 أمام ليفربول في أبطال أوروبا عصفت بموسم برشلونة ليكتفي بثنائية محلية عندما يواجه فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت.





وفي أول مؤتمر صحفي منذ أربع سنوات وأول ظهور إعلامي لميسي منذ الهزيمة 4-3 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لم يستطع اللاعب الأرجنتيني المعروف بقلة كلامه أن يكتم انتقاده لأداء فريقه على ملعب أنفيلد.

وقال ميسي: "لم يكن الأمر سيئا تماما في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني توقفنا عن اللعب. كان هناك طرف واحد فقط في الملعب وكان هذا أكبر خطأ ارتكبناه".





وتابع : "أسوأ شيء فعلناه ولا نستطيع أن نسامح أنفسنا عليه أننا توقفنا عن القتال وسمحنا لهم بالتلاعب بنا".





وأصبح هداف برشلونة على مر العصور قائدا للفريق لأول مرة هذا الموسم ورغم فوز العملاق الإسباني بلقب الدوري قبل ثلاث مباريات من النهاية لم يستطع ميسي نسيان الهزيمة أمام ليفربول".





وقال: "أمضيت موسما رائعا كقائد للفريق. فزنا بالدوري. ووصلنا إلى نهائي الكأس. أعتقد أنه كان موسما جيدا باستثناء مباراة ليفربول التي عصفت بهذا الموسم الرائع".





فالنسيا يهزم برشلونة 2-1 ويتوج بكأس ملك إسبانيا