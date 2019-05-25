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"اشتية": سنعيد النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

السبت 25/مايو/2019 - 10:59 م
اشتية: سنعيد النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
محمد اشتيه
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وكالات
 
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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء السبت، أنه سيتم إعادة النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما في ذلك الاعتراف الفلسطيني بها.

وقال اشتية خلال إفطار لأهالي قتلى وأسرى فلسطينيين في الخليل جنوب الضفة الغربية: "نحن في المجلس الوطني والمركزي، سنعيد النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، لا يمكن الاستمرار في الاعتراف بإسرائيل بينما هي لا تعترف بنا".

وأضاف اشتية أن "إسرائيل تشن علينا حرباً حول الرواية، تريد أن تزور روايتنا حول الأقصى، والرواية المسيحية حول الكنيسة، لتطغى الرواية اليهودية، فمهما عملت لن تزور التاريخ لأن جذورنا ضاربة في هذه الأرض".

وسبق أن قرر المجلس الوطني منذ ثلاثة أعوام تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

واعتبر اشتية أنه يتم "رسم ملامح مرحلة جديدة أهم هذه الملامح تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه، وسنعمل في الحكومة على تعزيز صمود المواطنين وإنهاء الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني بالجغرافيا والديموغرافيا والمؤسسات، ونريد خلق تنمية اقتصادية متوازنة بين محافظات الوطن".

ودعا الفلسطينيين في الشتات القدوم إلى بلادهم والاستثمار فيها، مشدداً على أن الحكومة ستقدم لهم التسهيلات.
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