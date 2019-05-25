مدرب منتخب شباب السعودية: راض عن الأداء رغم الهزيمة وأتمنى الترشح للدور التالي

أعرب خالد العطوي، مدرب المنتخب السعودي للشباب، عن رضاه بمستوى لاعبيه، رغم الهزيمة أمام فرنسا، اليوم السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.





وتلقى المنتخب الأخضر الهزيمة على يد نظيره الفرنسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “جدينيا”، في مستهل مشوار مونديال 2019 في بولندا.





كما تقدم المنتخب الفرنسي بهدف أول عن طريق يوسف فوفانا عند الدقيقة 43، قبل أن يضيف زميله أمين جويري الهدف الثاني في الدقيقة 75.





وذكر العطوي، خلال تصريحات صحفية: "راضٍ عما قدمه اللاعبون في مباراة اليوم، حتى وإن خسرنا، والآن نغلق صفحة فرنسا ونفتح صفحة جديدة لمباراة مالي".





وتابع: "أن تلعب منذ الدقيقة 12 بعشرة لاعبين، أمام منتخب قوي كفرنسا، هذا يعني أن التكتيك الذي عملت عليه قبل المباراة سيتغير، ونحن لعبنا ضد منتخب لديه إمكانيات عالية".





وأضاف العطوي: "سنركز في المباراة المقبلة، وبإذن الله القادم سيكون أفضل، وأتمنى أن نستطيع الترشح للدور التالي".





والجدير بالذكر أن لاعب المنتخب السعودي، فرج الغشيان، قد حصل على البطاقة الحمراء لعرقلته بوبكاري سوماري، ليكمل “الأخضر” مباراته بـ10 لاعبين، في وقت مبكر من عمر المباراة، وتحديداً في الدقيقة 12.





وسيخوض “الأخضر” جولته الثانية من المونديال أمام منتخب مالي، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت مكة المكرمة.



