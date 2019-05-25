مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث "دفعة القاهرة 20"

بدأت أحداث "دفعة القاهرة 20" بإعلان انسحاب قوات العدوان الثلاثي بعد غزو مصر في ديسمبر ١٩٥٦، وبينما المصريون مشغولون بقراءة خبر الانسحاب، كان "ناصر" مهمومًا بعد اكتشافه وفاة "نادية" بعد قراءة خبر نعيها في زاوية صغيرة بالجريدة.









وقررت "لطيفة" العودة إلى الكويت بعد وضع جنينها الأول من "يوسف"، وتمكنت "نزهة" من إقناعها بالعدول عن قرارها للحظات، حتى جاءها طليقها "يوسف"، وأعطها تذكرة السفر، وطالبها بالسفر، لأنه اختار "دلال" بديلًا عنها بعدما طلقها.







