مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث "دفعة القاهرة 20"
بدأت أحداث "دفعة القاهرة 20" بإعلان انسحاب قوات العدوان الثلاثي بعد غزو مصر في ديسمبر ١٩٥٦، وبينما المصريون مشغولون بقراءة خبر الانسحاب، كان "ناصر" مهمومًا بعد اكتشافه وفاة "نادية" بعد قراءة خبر نعيها في زاوية صغيرة بالجريدة.
وقررت "لطيفة" العودة إلى الكويت بعد وضع جنينها الأول من "يوسف"، وتمكنت "نزهة" من إقناعها بالعدول عن قرارها للحظات، حتى جاءها طليقها "يوسف"، وأعطها تذكرة السفر، وطالبها بالسفر، لأنه اختار "دلال" بديلًا عنها بعدما طلقها.
وأكدت "لطيفة" ل"دلال" أن "يوسف" سيخونها ويطلقها وهي حامل في ابنه كما فعل معها، واشترى "ناصر" سم للفئران بعدما قرر إنهاء حياته، بعد اكتشافه وفاة "نادية".
كشف "يوسف" خلال أحداث "دفعة القاهرة 20" لأصدقائه عن حبه ل"دلال"، وقراره الاقتران بها بعد تطليقه زوجته "لطيفة"، وذلك بعدما قرر "سامي" العودة للكويت بعد اكتشاف الأمر، وبعدها تمكن "فهد" من إشعال غيرة "سامي"، وطالبه بالانتقام من "يوسف" بأن يأخذ منه أعز ما يملك مثلما فعل معه.
وانتهت الحلقة بدعوة "يوسف" ل"دلال" لتناول العشاء بالخارج، وأثناء خروجها، طالبت "دلال" "لطيفة" أن ترعى ابن "يوسف"، ولا تجبره على الزواج من ابنة عمه حتى ينسى حبه كما حدث مع والده.
"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.