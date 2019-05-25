"محبي مصر" تقيم حفل إفطارها السنوي وتكرم 1000 يتيم وتوزع أجهزة عرائس (صور)

نظمت مؤسسة "محبي مصر" حفل إفطارها السنوي لتكريم الأطفال الأيتام، بحلوان، وذلك للعام الثالث عشر علي التوالي.





وحضر الحفل، الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ود. محمود بكري رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة، وعدد من المسئولين وكبار الشخصيات، والمساهمين في نفقات الحفل، وأعضاء مؤسسة محبي مصر، وتم تكريم 1000 يتيم وتوزيع أجهزة العرائس على الفتيات غير القادارات.





ومن جانبه رحب الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محبي مصر للتمنية والثقافة، بالحضور للحفل مؤكداً أنه لن يوقف نهر الخير وأنه علي الطريق يواصل السير علي درب الخير حيث تفتح مؤسسة محبي مصر علي مدار العام وتنظيم القوافل الطبية والخيرية دون ربط هذا العطاء الإنساني بأي أهداف أخري.