أحمد موسى: الشركة صاحبة تطبيق "watch it" مصرية وتملكها الدولة



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الشركة صاحبة تطبيق "watch it" مصرية وتملكها الدولة؛ مشيرا أن الدولة ستدخل بقوة في الاستثمار بالتطبيقات الإلكترونية.



وأشار إلى أن التلفزيون المصري لديه كنز كبير ولا يستفيد منه؛ وكان يتعرض للسرقة، موجها حديثه لمنتقدي بروتكول التعاون الذي وقع بين الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام لإتاحة أرشيف ماسبيرو على تطبيق "watch it " قائلًا: "ليه محدش اعترض لما مواد ماسبيرو تم بيعها وإذاعتها في قنوات عربية وأجنبية.. ليه متعملتش حملات ضدهم!".



قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يحدث من قبل ماسبيرو من إصدار قناة " time sports"؛ واستغلال التراث والمحتوي القديم من خلال تطبيق "watch it" يعد تطوير كبير لدعم ماسبيرو المالي لتسديد ديونه.