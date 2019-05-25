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فالنسيا يهزم برشلونة 2-1 ويتوج بكأس ملك إسبانيا

السبت 25/مايو/2019 - 10:50 م
فالنسيا يهزم برشلونة 2-1 ويتوج بكأس ملك إسبانيا
برشلونة وفالنسيا
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الفجر الرياضي
 
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خسر فريق برشلونة أمام فالنسيا 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس ملك إسبانيا ليفشل البلوجرانا في تحقيق اللقب.

نجح جاميرو في تسجيل الهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة 21 وأحرز مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 33 وقلص ميسي الفارق بهدف برشلونة الأول في الدقيقة 73.

وفشل البارسا في تحقيق الثلاثية بعدما ودع دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول ثم خسر لقب كأس ملك إسبانيا واكتفى بتحقيق لقب الدوري الإسباني فقط.
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