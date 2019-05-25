"الوطنية للإعلام": تراث ماسبيرو بخير
السبت 25/مايو/2019 - 11:06 م
كساب أحمد
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قال شكري أبوعميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك بروتوكولًا لتحميل المحتوى الرقمي لمكتبة التلفزيون المصري على منصة Watch iT، حيث ستكون منصة للأعمال الدرامية التي انتجت للتلفزيون منذ سنة 1960 وحتى الآن.
وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن تراث ماسبيرو بخير وتم وضعه على الوسائل التكنولوجية الحديثة منذ عام 2004.
ولفت إلى أن توقيع البروتوكول مع منصة Watch iT جاء في إطار الحفاظ على المحتوى المصرى سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليا من التلفزيون المصري.
وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن تراث ماسبيرو بخير وتم وضعه على الوسائل التكنولوجية الحديثة منذ عام 2004.
ولفت إلى أن توقيع البروتوكول مع منصة Watch iT جاء في إطار الحفاظ على المحتوى المصرى سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليا من التلفزيون المصري.
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