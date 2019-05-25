ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الوطنية للإعلام": تراث ماسبيرو بخير

السبت 25/مايو/2019 - 11:06 م
الوطنية للإعلام: تراث ماسبيرو بخير
شكرى أبوعميرة
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال شكري أبوعميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك بروتوكولًا لتحميل المحتوى الرقمي لمكتبة التلفزيون المصري على منصة Watch iT، حيث ستكون منصة للأعمال الدرامية التي انتجت للتلفزيون منذ سنة 1960 وحتى الآن.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن تراث ماسبيرو بخير وتم وضعه على الوسائل التكنولوجية الحديثة منذ عام 2004.

ولفت إلى أن توقيع البروتوكول مع منصة Watch iT جاء في إطار الحفاظ على المحتوى المصرى سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليا من التلفزيون المصري.
Advertisements
المزيد عن: مصر توك شو تراث ماسبيرو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
انتهت
1
الترجي الرياضي - تونس
كأس ألمانيا
لايبزيج
0
x
20:00
3
بايرن ميونيخ
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
1
x
21:00
2
فالنسيا