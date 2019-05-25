الزمالك ضد نهضة بركان.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة
السبت 25/مايو/2019 - 10:47 م
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يواجه نادي الزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، فريق نهضة بركان المغربي في مباراة صعبة للغاية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، غدًا الأحد 26/5/2019، في تمام الساعة 10 مساءًا، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
ويسعى الفارس الأبيض للفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك للتتويج باللقب الأفريقي، وخسر نادي الزمالك في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية بهدف نظيف سجله اللاعب التوجولي لابا كودجو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان
وستُذاع مباراة الزمالك ضد نهضة بركان عبر قناة bein SPORTS HD1 بتعليق كل من علي محمد علي، وجواد بده.
وتنقل أيضًا قناة "TIME SPORT" مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي، وسيتم افتتاح القناة اليوم لتغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية.
تردد قناة TIME SPORT الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان
سيبدأ بث القناة بشكل رسمي اليوم، وتردد القناة عبر النايل سات هو 11449 أفقي، بمعادل ترميز 27500، أما البث الأرضي سيكون عبر UHF 32.
تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان
في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".
في خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة.
في خط الوسط: محمود عبدالعزيز - طارق حامد - إبراهيم حسن - محمود عبدالمنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم "أوباما".
فى الهجوم: خالد بوطيب.
جدير بالذكر أن الفارس الأبيض سيفتقد جهود كلًا من عمر السعيد وحمدي النقاز للإيقاف وفرجاني ساسي وعماد السيد للإصابة.
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