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الأهلي يواصل تدريباته على التتش

السبت 25/مايو/2019 - 10:49 م
الأهلي يواصل تدريباته على التتش
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش، تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وبدأ المران بجانب بدني للاعبين تحت قيادة أليخاندرو مخطط الأحمال.

وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى، تدريبات منفردة للحراس شارك فيها شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق.

ومن جانبه واصل مؤمن زكريا أداء برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات ضمن البرنامج الذي يخضع له في الفترة الحالية.

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