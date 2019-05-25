عضو شورى: ارتفاع انفاق المستهلك يدعم المنشآت الصغيرة
السبت 25/مايو/2019 - 10:47 م
الفجر السعودي
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أوضح عضو الشوري فهد بن جمعة، اليوم السبت، أن ارتفاع انفاق المستهلك يدعم بقوة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولكن بشرط.
وقال "بن جمعة"، في تغريدة له عبر "تويتر": "ارتفاع انفاق المستهلك يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعزز من مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي لمواكبة رؤية 2030، ولكن هذا يتطلب ارتفاع دخل العامل السعودي أي ارتفاع أجره عند حدٍ أدنى لزياده انفاقه وبنسبة سنوية أعلى من معدل التضخم".
وتابع: "وكذلك زيادة بدل المعيشة للمتقاعدين وبنسبة سنوية لا تقل عن معدل التضخم".
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