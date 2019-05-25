يلا شوت الان مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر yaLlA sHoOt NoW

بث مباشر برشلونة ضد فالنسيا BARCELONA FC جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

يسدل اليوم السبت الستار على بطولة كأس ملك إسبانيا بمواجهة فريق نادي برشلونة وفالنسيا والتي يستضيفها ملعب إستاد بينتو فيامارين حيث تطمح الكتيبة الكتالونية في تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير بعض الإخفاق المدوي الذي سقط فيه رفقاء ليونيل ميسي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بث مباشر برشلونة ضد فالنسيا BARCELONA FC جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

وفي السطور المقبلة يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المباراة بالإضافة إلى موقعها والقنوات الناقلة لها.

بث مباشر برشلونة ضد فالنسيا BARCELONA FC جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

وكان المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة قد شهد وجود الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق وجيرارد بيكيه حيث أكد البولجا أن الفريق يرغب في إستمرار فالفيردي على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل ما جعل الجماهير تصب جم غضبها على هذا التصريح.

وواصل ميسي تصريحاته أن الجميع يتحمل مسؤولية الخروج المدوي الذي يعتبر أكثر إهانه من الخروج ضد روما الموسم الماضي والفريق سيفعل المستحيل من أجل حسم الكثير من الصفقات لتحقيق اللقب الأوروبي الغائب منذ عام 2015.

بث مباشر برشلونة ضد فالنسيا BARCELONA FC جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة وسيوفر لكم " الفجر الرياضي " روابط البث المباشر التي تمكنكم من متابعتها على الهواء مباشرةً.



