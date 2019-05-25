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أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)

السبت 25/مايو/2019 - 10:43 م
أوبريت الليلة الكبيرة يودع جمهور هل هلالك 4 بالهناجر (صور)
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أحمد علي
 
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اختتم منذ قليل، أبطال أوبريت العرائس الشهير "الليلة الكبيرة"، ليالي عرضه المجانية في اليوم الأخير من فعاليات "هلّ هلالك 4" وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الفئات العمرية، التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي بالتعاون مع الجهات التابعة له المتمثلة في البيت الفني للمسرح، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بساحة الهناجر في ساحة دار الأوبرا.


"الليلة الكبيرة" إنتاج فرقة القاهرة للعرائس، بقيادة المخرج محمد نور، التابعة للبيت الفني للمسرح، يشارك في بطولته فناني مسرح القاهرة للعرائس، كلمات وأشعار صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس د. ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا.
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)
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طباعة
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