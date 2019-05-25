التضامن تنظم حفل إفطار لأبناء مؤسسات الرعاية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، حفل الإفطار السنوى لأبناء مؤسسات الرعاية التابعة لها من المعاقين ذهنيا بمقر مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة كتقليد رمضانى وذلك وسط أجواء رمضانية رائعة، حيث شارك بالحفل 1000 من الأبناء والعاملين بمؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسة وأسرهم، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حموده نائب رئيس مجلس الامناء والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية وعدد من ممثلى الجمعيات العاملة فى مجال الاعاقة ومديرى مؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسة، وقد شهد حفل الافطار تقديم العروض الفنية وعروض الساحر والارجوز.





ومن جانبه هنأ حموده الحاضرين بشهر رمضان الكريم ، معربًا عن سعادته بالتواجد بين الابناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتناوله وجبة الإفطار معهم، مشيرا الى ان هذا التقليد السنوى انما يهدف الى زيادة الترابط والتقارب ودمجهم بالمجتمع ، موضحا الدور الذى تقوم به المؤسسة فى تقديم كافة أوجه الدعم و الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها لهم.





وأشار نائب رئيس مجلس امناء المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع أن المؤسسة تقدم مظلة الرعاية والخدمات المتكاملة لعدد 762 ابنا من متحدي الإعاقة الذهنية في 8 مؤسسات للرعاية تابعة لها، بالاضافة الى توفير 5000 جلسة سنويا بمركز علاج الشلل الدماغى و30 الف جلسة سنويا بمركز العلاج الطبيعى، موضحا أن المؤسسة قدمت 30 مليون جنيه خلال عام الاعاقة تم تخصيصها لاعمال التطويرات والخدمات حيث الانتهاء من أعمال تطوير مركز رعاية وتأهيل حالات التوحد بمجمع عين شمس ومبنى الحضانة الدامجة بالمجمع، ومؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان وأعمال تطوير مؤسستي التثقيف الفكري والرعاية الذاتية بالمرج وان العام الجارى 2019 سيشهد تطوير مركز علاج وتاهيل الشلل الدماغى كما تم مؤخرا افتتاح احدث غرف التكامل الحسى والحركى بمركز علاج التوحد بالمطرية.



