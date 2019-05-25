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بث مباشر bein match برشلونة ضد فالنسيا نهائي كأس ملك إسبانيا 25 / 5 / 2019

السبت 25/مايو/2019 - 10:43 م
بث مباشر bein match برشلونة ضد فالنسيا نهائي كأس ملك إسبانيا 25 / 5 / 2019
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تختتم اليوم السبت بطولة كأس ملك إسبانيا ثاني المسابقات المحلية بعد الليجا حيث يرغب برشلونة في المحافظة على لقبه حين يستضيف فريق نادي فالنسيا على ملعب إستاد بينتو فيامارين اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري.

وكن برشلونة قد وصل إلى الدور النهائي بعد تغلبه في الدور السابق على فريقه نادي ريال مدريد فيما عبر فالنسيا بفوزه على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة التي تنقل على القمر الصناعي نايل سات.

ويمكن لمتابعي موقع الفجر الرياضي متابعة المباراة على الهواء مباشرةً من خلال روابط البث المباشر التي سنرصدها لكم في التقرير أدناه.

وقبل أن ننشر لكم روابط البث المباشر فإن برشلونة قد ضمن بالفعل المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني بأفضلية حصوله على لقب الدوري.

في المقابل تطمح خفافيش فريق نادي فالنسيا في الفوز باللقب من أجل مواصلة الإحتفالات حيث مرت على الفريق مائة عام من التأسيس.

الاسطورة لايف متابعة مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة فالنسيا على الهواء مباشرةً كورة أون لاين Kora Online بث مباشر جودة عالية إتش دي HD بدون تقطيع يوتيوب ، متابعة مباريات اليوم على الهواء مباشرةً.

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