السعودية.. الاستثمارات الأجنبية تحقق أرقام قياسية وترتفع 9.4 % على أساس سنوي

سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2018 نحو 1.49 تريليون ريال وفقا لتقديرات أولية لمراكز احصائية غير رسمية اعتمدت فيها على إحصائيات من مؤسسة النقد العربي"ساما"، وهى أعلى مستوياتها التاريخية على الأطلاق بنمو نسبته 9.4% على أساس سنوي.

وتقسم الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة، واستثمارات أخرى.وأرجعت التقارير النمو في الاستثمارات الأجنبية بالمملكة إلى زيادة "استثمارات الحافظة" بنحو 71.92 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 332.99 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ 261.07 مليار ريال بنهاية 2017، بينما نمت "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 17.8% ؛ لتبلغ قيمتها نحو 289.91 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ 246.15 مليار ريال بنهاية 2017، وسجل الاستثمار المباشر داخل الاقتصاد السعودي نموًا بقيمة 12.08 مليار ريال لتبلغ قيمته بنهاية 2018 نحو 865.45 مليار ريال مقارنة بنحوـ 853.37 مليار ريال بنهاية 2017.