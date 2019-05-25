بالأرقام .. الأهلي يتفوق على الزمالك في خوض مباراة كل 72 ساعة





تبقى دائمًا لغة الأرقام بمثابة خير دليل عند الإحتكام إليها فى أى أزمة تتصدر المشهد حيث تؤكد الأرقام حجم التضحيات التى قدمها النادي الأهلي هذا الموسم من أجل إنجاح المسابقة رغم حالة التعنت الشديدة التى وجدها من إتحاد الكرة الذى أجبر الاهلي على خوض 13 مباراة كانت الفوراق الزمنية بين كل مباراة منها 72 ساعة فقط فى الوقت الذى يرفض فيه الزمالك فى الوقت الحالي خوض المباريات الخمس المتبقية له فى الدوري فى الفترة الزمنية المتبقية قبل انطلاق امم افريقيا وتحديدًا بخوض مباراة كل 72 ساعة كما سبق وان فعلها الاهلي .





لغة الارقام لا تكذب فى هذا الصدد حيث تستعرض السطور التالية كل ما يتعلق بالمباريات الـ13 التى خاضها الاهلي هذا الموسم كل 72 ساعة حيث كانت البداية مع وادي دجلة يوم 21 اغسطس واعقبها مباراة حرس الحدود يوم 24 من الشهر ذاته.





كما لعب الاهلي امام الاتحاد السكندري يوم 7 اكتوبر وعاد لمواجهة الترسانة يوم 10 من الشهر ذاته فى كاس مصر بالاضافة الى مواجهة جيما ابا جيفار الاثيوبي يوم 14 ديسمبر ثم عاد لمواجهة النجوم يوم 17 من الشهر ذاته.





وخاض الاهلي مواجهة سيمبا التنزاني يوم 2 فبراير ثم واجه انبي يوم 5 من الشهر ذاته وبعدها واجه حرس الحدود يوم 8 من الشهر نفسه.





وواصل الاهلي تحدي الزمن وضغوط الجبلاية بخوض مباراة القمة امام الزمالك يوم 30 مارس ثم واجه الاتحاد السكندري يوم 2 ابريل قبل ان يواجه الاهلي مصر المقاصة يوم 10 ابريل وبعدها واجه الترجي التونسي يوم 13 من الشهر ذاته.





ما سبق يبقى حلقة واحدة من سلسلة تضحيات قدمها النادي الاهلي (ألحقت بفريق الكرة أضرارًا عديدة) هذا الموسم فى الوقت الذى يرفض فيه المنافس الذى خاض مباريات اقل كل 72 ساعة وفقًا ايضا لما تستعرضه السطور التالية ..





الزمالك خاض 8 مباريات فقط بفارق 5 مباريات كاملة عن الاهلي كل 72 ساعة حيث واجه الزمالك انبي يوم 17 فبراير ثم طلائع الجيش يوم 20 قبل ان يواجه نصر حسين داي الجزائري يوم 17 مارس ثم المقاولون يوم 20 من الشهر ذاته وعاد الزمالك لمواجهة المصري يوم 11 ابريل ثم حسنية اغادير المغربي يوم 14 من الشهر ذاته قبل ان يواجه وادي دجلة يوم 9 مايو وبعدها الداخلية يوم 12 من ذات الشهر.